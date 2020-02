Rebond dynamique sur les 5800 points

Après un bref retour d'aversion au risque, en raison des craintes concernant la propagation du coronavirus chinois et ses répercussions sur l'économie mondiale, le CAC40 a fortement rebondi, grâce aux bonnes publications de sociétés et l'allègement de moitié par la Chine des droits de douane sur 75 milliards de dollars de produits importés des Etats-Unis.

Les vastes mesures mises en place par la Chine pour contenir le virus ont également rassuré les opérateurs, même si le bilan s'alourdit avec plus de 30000 contaminés et au moins 636 décès.



Sur les dernières séances, certaines valeurs réalisent des parcours de grande ampleur, à l'image d'ArcelorMittal (+19%), TechnipFMC (+11%) ou encore Crédit Agricole (+9%).

Depuis le 1er janvier, le CAC40 repasse dans le vert (+1%) et ce sont Veolia et STM qui caracolent en tête, avec +14.3% et +13.5%, tandis que TechnipFMC demeure en repli de près de 15%, au coude à coude avec Renault.

Techniquement, la phase de consolidation a ramené le CAC40 sur la zone des 5800 points, niveau qui suscité une vive réaction haussière, l'indice revenant d'ores et déjà à proximité de ses points hauts, tandis que Wall-Street évolue à son zénith. La dynamique haussière demeure donc intacte et il faudrait un repli sous les 5800 points pour fragiliser la configuration actuelle et ouvrir des cibles baissières vers 5730/5580 points.