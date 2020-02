Rebond fébrile Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5854 PTS

Objectif de cours : 5784 PTS

Malgré la forte chute de la bourse de Shanghai ce matin (-7.7%), fermée pendant une semaine pour le nouvel an lunaire, le CAC40 reprend timidement des couleurs, ce matin, avec un gain actuel de 0.16% à 5815 points.

La publication de l'indice PMI manufacturier légèrement au-dessus des attentes (47.9 contre 47.8 précédemment), n'a pas eu d'impact, ce dernier demeurant sous la barre des 50.

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de l'indice ISM manufacturier à 16h (consensus 48.5) ainsi que des dépenses de construction, attendues en hausse de 0.5%. Outre-Atlantique, les contrats futures progressent de 0.3%.

La prudence devrait rester de mise, en attendant l'évolution du virus chinois.



En données horaires, pas de changement, le CAC40 conserve une dynamique baissière sous les 5850 points. Ce dernier arrive à proximité des 5784 points, niveau qui devra contenir la pression vendeuse, sous peine d'assister à une extension du mouvement en direction des 5720 points.

