Rebond peu convaincant

Opinion : Positive au dessus de 4894 PTS

Objectif de cours : 4980 PTS





A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.2% à 4939 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.3%.

Du côté des statistiques, la journée s’annonce chargée avec à 14h30, les commandes de biens durables américaines (consensus -2.2%) et les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 215K. A 16h, seront dévoilés l’indice de confiance du Michigan (attentes : 98.4) et les ventes de logements existants (consensus 5.2M). Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 (consensus 2.5M).



