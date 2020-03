Rebond sans entousiasme Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4042 PTS

Objectif de cours : 3673 PTS

Les places européennes reprennent quelques couleurs ce matin, aidées par le plan massif annoncé par la Banque centrale européenne pour soutenir l'économie. La BCE a dévoilé un plan d’urgence de 750 milliards d'euros destinés à des rachats de dette publique et privé pour tenter de contenir les répercussions de la pandémie de coronavirus.

Le CAC40 a toutefois nettement réduit ses gains initiaux, affichant une progression actuelle de 0.35% à 3767 points (plus haut à 3909 points). Les contrats futures américains sont en baisse de 1.2%. Du côté des valeurs, Airbus prend la tête du palmarès, avec un gain de 8%, suivie par Unibail qui s’adjuge 6.5%.

A l’opposé, on retrouve Schneider Electric et Atos, avec des pertes respectives de 5.7% et 3.8%. Au niveau de la macroéconomie, les opérateurs attendent à 13h30 l’indice PhillyFed et les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 222K). Les indicateurs avancés, anticipés en hausse de 0.1%, seront publiés à 15h. Graphiquement, le CAC40 ne parvient pas à rebondir de manière convaincante, demeurant dans la zone de 3673/4042 points. Sous la borne haute, comme évoqué dernièrement, nous maintenons un biais vendeur.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

