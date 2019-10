Records en cascade Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 31/10/2019 | 07:16

Les publications globalement qualitatives des poids lourds de la cote, la perspective d'un accord commercial entre Pékin et Washington ont permis au CAC40 de poursuivre son ascension (+1.5% sur octobre, +3.6 sur septembre), ce qui porte sa performance annuelle à plus de 21%, en dépit de la dégradation de la conjoncture.

L'appétit reste donc intact, avec le soutien des banques centrales, la BCE se préparant à relancer ses achats d'actifs au rythme de 20 milliards d'euros par mois et la Fed ayant procédé à une nouvelle réduction du loyer de l'argent. Sur 1 mois, certains titres affichent des performances à 2 chiffres, à l'image de STM (+16.2%) ou Peugeot (+13%). Le podium est complété par Kering et Airbus, qui affichent plus de 9% de gain.

A l'opposé, on retrouve Technip (-20%), Thales (-15.8%) et Publicis (-14%), les opérateurs ayant largement sanctionné les résultats et des perspectives revisées à la baisse. Graphiquement, le CAC40 poursuit son ascension depuis la fin de l'été, évoluant désormais sur ses plus hauts annuels, des niveaux inédits depuis 2007. En données journalières, la tendance reste donc haussière au-dessus des 5420 points, avec la zone des 5850/5860 points en ligne de mire. A court terme, seule une rechute sous les 5600 points constituerait une première indications baissière.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 AIR LIQUIDE 119.25 1.75% ESSILORLUXOTTICA 137.4 1.74% PERNOD RICARD 166.1 1.50% VINCI 101.25 1.47% VEOLIA ENVIRONNEMENT 23.51 1.42% STMICROELECTRONICS 20.32 -1.69% SANOFI 83.38 -1.88% RENAULT 45.83 -3.34% ARCELORMITTAL 13.218 -3.53% PEUGEOT 22.84 -12.32% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.