Regain d'inquiétudes sur le commerce Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 23/09/2019 | 08:02

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5670 PTS/ 5700 PTS

Surfant sur les récentes annonces accommodantes des banques centrales et les espoirs d'une prochaine accalmie sur le front du commerce, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.56% à 5690 points vendredi pour cette séance de compensation, revenant ainsi sur des niveaux inédits depuis décembre 2007. Bien orientés en première partie de séance, les indices américains ont en revanche basculé en territoire négatif, avec le retour des craintes concernant les négociations commerciales entre Pékin et Washington, après l'annulation surprise de la visite d'une délégation officielle chinoise dans le Montana. Le Dow Jones a terminé en repli de 0.59% à 26935 points, le S&P500 a perdu 0.49% à 2992 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.99%. Ce matin, le CAC40 devrait ainsi marquer une pause, comme en témoignent les contrats futures en baisse de 0.2%. Graphiquement, la dynamique demeure positive en données horaires au-dessus des 5670 points. Toutefois l'enfoncement de ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5650/5635 points dans un premier temps.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SANOFI 84.26 1.13% ESSILORLUXOTTICA 133.15 0.79% PERNOD RICARD 165.3 0.55% DANONE 80.62 0.22% VIVENDI 24.99 0.20% RENAULT 54.72 -2.94% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 25.44 -2.97% BNP PARIBAS 43.93 -3.01% PEUGEOT 23.23 -3.29% ARCELORMITTAL 13.047 -5.68% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.