Regain d'inquiétudes sur le commerce

Opinion : Négative sous les 4719 PTS

Objectif de cours : 4330 PTS

Après un plus haut à 4719 points jeudi dernier en début de séance, portée par Wall-Street et les espoirs de nouvelles mesures de soutien de la part de la BCE, la bourse de Paris a terminé en forte baisse de 2.12% à 4572 points. Les opérateurs ont procédé à de nets dégagements, en l'absence d'annonce forte de la banque centrale européenne et ce, après la publication de mauvaises statistiques américaines.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient ressorties à 3839K et les dépenses des ménages ont chuté de 7.5%. En zone euro, le PIB avait par ailleurs reculé de 3.8%.



Les indices américains ont quant à eux enchaîné deux séances de fortes baisses, avec quelques mauvais résultats d'entreprises (Amazon -7.6%, Apple -1.6%), et le regain de tensions commerciales. Donald Trump a, en effet, indiqué envisager des taxes punitives contre Pékin alors que certains éléments lui font penser que le coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois.

Vendredi, le Dow Jones a terminé en baisse de 2.55% à 23723 points, le S&P500 a cédé 2.81% à 2830 points et le Nasdaq100 3.14%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en large gap baissier de l'ordre de 3.6%.

En données horaires, la configuration se dégrade. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en cours en directtion des 4330 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.