Regain d'optimisme avec les mesures de soutien

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3860 PTS/ 4110 PTS

Malgré les nouvelles mesures de la Fed hier, laquelle a annoncé l'accélération de son programme de rachats d'actifs à 625Mds$ par semaine (2.500 Mds$ par mois), la bourse de Paris a terminé en repli de 3.32% à 3914 points hier, les opérateurs craignant un net ralentissement de l'activité à l'échelle mondiale. Les indices américains ont également cédé du terrain avec la poursuite de la propagation du virus et les mesures de confinement des gouvernements. Le Dow Jones a perdu 3.04% à 18592 points, le S&P500 a cédé 2.93% à 2237 points tandis que le Nasdaq100 a gagné 0.18%.



Aujourd'hui, profitant du rebond de plus de 7% de Tokyo, dans le sillage du repli du yen et des mesures de la banque du Japon, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de plus de 3.7%.

Les opérateurs parient également sur la signature imminente d'un plan de relance de l'économie de 2000 Mds$ aux Etats-Unis. Graphiquement, l'indécision perdure, l'indice évoluant de manière erratique au sein de la zone des 3860/4110 points. On attendra la sortie de ce range pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Palmarès CAC 40 SAFRAN 68.98 20.93% ARCELORMITTAL 8.54 18.56% AXA 15.81 17.56% RENAULT 17.966 17.53% LEGRAND 58.52 16.67% DANONE 54.92 -1.65%