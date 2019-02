Regain d'optimisme sur le commerce Envoyer par e-mail :

D’un point de vue technique, le CAC40 a amorcé une reprise technique, après avoir rallié les 4950 points la semaine dernière. En données horaires, la tendance se neutralise et il faudra attendre la sortie des 4986/5023 points pour renouer avec une dynamique affirmée. Une sortie par le haut de cette zone confirmerait le mouvement de rattrapage en direction des 5050/5083 points. A l’issue d’une séance sans grand relief et en l’absence de publication macroéconomique majeure, le CAC40 a terminé en hausse de 1.06% à 5014 points hier, soutenu par la perspective de nouveaux pourparlers commerciaux entre Pékin et Washington et la baisse de l'euro face au dollar. Les valeurs industrielles et les cycliques ont repris des couleurs, de même que le secteur bancaire après l'annonce par la Banque d'Italie d'une nouvelle diminution des créances douteuses.Les indices américains ont pour leur part terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a perdu 0.21% à 25053 points, le S&P500 a gagné 0.07% à 2710 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.06%.Les républicains et démocrates sont finalement parvenus à un accord de principe sur le financement de la sécurité aux frontières, afin d'éviter la reprise du "shutdown" . Il n'est pas précisé si des fonds seront alloués à la construction du mur entre le Mexique et les Etats-Unis, comme le réclame Donald Trump.Ce matin, le CAC40 devrait s’inscrire en hausse de 0.5% à l’ouverture.D’un point de vue technique, le CAC40 a amorcé une reprise technique, après avoir rallié les 4950 points la semaine dernière. En données horaires, la tendance se neutralise et il faudra attendre la sortie des 4986/5023 points pour renouer avec une dynamique affirmée. Une sortie par le haut de cette zone confirmerait le mouvement de rattrapage en direction des 5050/5083 points.

