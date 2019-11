Regain de nervosité sur les marchés Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5900 PTS

Objectif de cours : 5838 PTS

Les places européennes cèdent du terrain ce matin alors que les relations entre la Chine et les Etats-Unis pourraient se tendre à nouveau après l'adoption par le Sénat américain d'un texte appelant à protéger les droits humains à Hong Kong.

D. Trump a par ailleurs menacé hier de relever encore les droits de douane sur les importations chinoises, faute d'un accord avec Pékin.

L'indice CAC40 creuse peu à peu ses pertes, s'inscrivant désormais en baisse de 0.75% à 5864 points.

Les contrats futures américains reculent quant à eux de 0.45%. Du côté des statistiques, seuls les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30 (consensus 1.4M) avant les minutes de la Fed à 20h.



Graphiquement, la configuration se dégrade. L'enfoncement de la zone des 5864 points militerait pour une consolidation de plus forte ampleur en direction des 5838 points puis 5815 points.

