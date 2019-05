Regards focalisés sur le commerce international Envoyer par e-mail :

La volatilité a donc brusquement ressurgi et les marchés évoluent au gré des tweets du président américain.

Sur les 5 derniers jours, c'est ArcelorMittal qui signe la plus forte baisse (-9%) avec le retour des tensions commerciales, suivie par le secteur automobile malgré le possible report de la surtaxe américaine sur les véhicules européens. Quelques valeurs effectuent néanmoins de beaux parcours, à l'image d'Atos et Engie (+5.2%) ou STM (+4.4%).



Graphiquement, le CAC40 a amorcé un mouvement de consolidation, après avoir frôlé ses plus hauts de 2018. Les prises de bénéfices ont ramené l'indice vers les 5250 points, plus bas de fin mars, niveau qui a permis une relance technique. L'objectif du rebond se situe vers 5450 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20 et 50 jours. A contrario, une cassure des 5260 points ouvrirait la voie à une extension baissière en direction des 5170 points.

