Relative fermeté face à de mauvaises news

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5350 PTS/ 5395 PTS



C'est logiquement STMicroelectronics qui signe la plus forte baisse (-3.8%) alors qu'Engie se démarque (+1.1%), profitant notamment d'un relèvement de recommandation et d'un nouveau partenariat.



Du côté des statistiques, les ventes au détail seront publiées à 14h30 (consensus 0.7%), puis la production industrielle américaine à 15h15, attendue en hausse de 0.2%. Viendront ensuite à 16h, les stocks des entreprises et l'indice du Michigan.

Les contrats futures américains s'inscrivent pour le moment en baisse de 0.2%.



Graphiquement, pas de changement, comme évoqué dernièrement, on continuera de surveiller la sortie des 5350/5395 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

