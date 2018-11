Renault plombe l'ambiance Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 19/11/2018 | 11:45

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4986 PTS/ 5060 PTS



A 5062 points dans les premiers échanges, le CAC40 est désormais en baisse de 0.03% à 5023 points.

Les contrats futures américains sont quant à eux stables.



Du côté des statistiques, seul l’indice NAHB des prix immobiliers sera dévoilé à 16h (consensus 67).



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 demeure en phase de consolidation, ne parvenant pas à reprendre durablement de la hauteur. Seul le dépassement des 5060 points ouvrirait la voie aux 5100/5130 points.

Après un début de séance positif, dans le sillage de Wall-Street et de Tokyo, les gains à Paris se sont vite évaporés, avec la chute du secteur automobile (Renault -13.4%) et le léger repli des pétrolières.A 5062 points dans les premiers échanges, le CAC40 est désormais en baisse de 0.03% à 5023 points.Les contrats futures américains sont quant à eux stables.Du côté des statistiques, seul l’indice NAHB des prix immobiliers sera dévoilé à 16h (consensus 67).Graphiquement, pas de changement, le CAC40 demeure en phase de consolidation, ne parvenant pas à reprendre durablement de la hauteur. Seul le dépassement des 5060 points ouvrirait la voie aux 5100/5130 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.