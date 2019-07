Rendez-vous à 16h Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5625 PTS





Peu de valeurs marquent le début de séance, exceptées les banques qui progressent telles que le Crédit Agricole (+1.9%) et la Société Générale (+1.8%). La volatilité devrait, par conséquent, se réveiller en fin de journée.

En plus du discours de 16h du Président de la Fed, les opérateurs pourront connaître les stocks de pétrole à 16h30.



