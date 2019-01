Repli attendu à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4773 PTS/ 4840 PTS

La bourse de Paris a aligné hier une deuxième séance consécutive de hausse (+0.84% à 4813.58 points), toujours portée par les espoirs d'un accord entre Washington et Pékin sur la question commerciale. La forte poussée du pétrole (+4.5% pour le Brent) a également soutenu le courant acheteur mais ce sont les équipementiers automobiles et les technologiques qui ont signé les plus fortes hausses, à l'image de Valéo +5.8% ou STM +5.6%.



Outre-Atlantique, les indices ont également terminé dans le vert après les minutes de la Fed qui confirment que la banque centrale pourrait marquer prochainement une pause dans son cycle de resserrement monétaire. Le Dow Jones a gagné 0.39% à 23879 points, le S&P500 s'est adjugé 0.41% à 2585 points et le Nasdaq100 0.75%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait toutefois repartir à la baisse, avec une perte initiale de 0.6% alors que les négociations pour le financement du mur entre le Mexique et les Etats-Unis sont dans l'impasse. La décélération de l'inflation en Chine, nouveau signe de ralentissement économique, pourrait également peser sur la tendance.



En données horaires, la dynamique reste positive au-dessus des 4773 points. L'indice devrait toutefois marquer une pause, après avoir rallié les 4843 points hier. La zone des 4773 points devra désormais engendrer une réaction haussière sous peine d'assister à de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 4720/4690 points.

