Repli de 0.3% dans les premiers échanges

Opinion : Négative sous les 5966 PTS

Objectif de cours : 5870 PTS

Une fois n'est pas coutume, après avoir inscrit un nouveau record annuel hier en fin de matinée (5966 points), le CAC40 s'est ensuite retourné à la baisse, alourdi par l'absence d'avancée sur le front du commerce, la retombée de Wall-Street et la mauvaise orientation des pétrolières.

D. Trump a par ailleurs menacé a une nouvelle fois d'augmenter des tarifs douaniers sur les importations chinoises si aucun accord commercial n'était trouvé avec Pékin, incitant les opérateurs à prendre quelques bénéfices. L'indice parisien a clôturé en baisse de 0.35% à 5909 points. Les indices américains n'auront finalement que peu réagi, le Dow Jones a terminé en repli de 0.36% à 27934 points, pénalisé par Home Depot (-5.4%). Le S&P500 a cédé 0.06% à 3120 points alors que le Nasdaq100 a grappillé 0.12%.



Ce matin, le CAC40 est attendu en légère baisse de 0.3% et devrait ainsi tuttoyer le seuil des 5900 points.

En données horaires, l'indice revient à proximité de sa moyenne mobile à 100 heures pour la première fois depuis fin octobre. L'enfoncement de cette zone de cours militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 5870 points.

C'est toutefois seulement la rupture de ce niveau qui devrait engendrer une consolidation plus marquée, avec dans cette hypothèse, les 5838 points comme premier objectif baissier.

