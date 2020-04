Repli de 1% avant le rapport mensuel sur l'emploi US Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 03/04/2020 | 11:20

Opinion : Négative sous les 4266 PTS

Objectif de cours : 4143 PTS

En dépit de la hausse de Wall-Street hier et de la poursuite du rebond des cours pétroliers, le CAC40 cède 1% ce matin, les opérateurs continuant de s'inquiéter de la propagation du Covid-19 à travers le globe et de son impact économique.



La prudence est par ailleurs renforcée avant le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30. Le consensus table sur un taux de chômage à 3.8%, 100K destructions d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.2%. Les indices Final PMI services et ISM services sont publiés respectivement à 15h45 et 16h.

Outre-Atlantique, les contrats futures américains reculent de 1.3%.



Ce matin, l'indice PMI services a déçu en zone euro (26.4 contre 28.4 le mois dernier). Graphiquement, en données horaires, la tendance demeure baissière sous les 4266 points. On suivra la sortie des 4143/4266 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.