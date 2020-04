Repli initial dans le sillage de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4353 PTS/ 4543 PTS

La bourse de Paris a aligné hier une deuxième séance de hausse à la faveur d’un ralentissement de la propagation de la pandémie, laissant espérer que le pic de la pandémie est proche. Les opérateurs ont néanmoins opté pour des prises de bénéfices en fin de journée, avec la retombée initiale de Wall-Street. Le CAC40 a finalement terminé sur un gain de 2.12% à 4438 points, contre un plus haut à 4527 points en début de séance. Après avoir ouvert sur des zones de résistances majeures, les indices américains ont dans un second temps décroché, avec la baisse des cours pétroliers (WTI -8.6%). Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.12% à 22653 points, perdant ainsi près de 1000 points depuis son point haut du jour. Le S&P500 a cédé 0.16% à 2659 points et le Nasdaq100 0.4%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en repli de 0.5%. En données horaires, le CAC40 demeure en phase de rebond. Un biais haussier pourra être maintenu au-dessus des 4353 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. L'enfoncement de ce niveau militerait en effet pour de nouveaux dégagements avec les 4266 points comme premier objectif.

Laurent Polsinelli

