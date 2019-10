Repli initial de 0.1% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5665 PTS/ 5724 PTS

Le CAC40 a terminé en forte hausse de 1.04% à 5702 points hier, après avoir inscrit un nouveau record annuel en fin de journée (à 5724 points), les opérateurs ayant salué les premières publications de sociétés américaines et les possibles avancées au sujet du Brexit. Les incertitudes liées au commerce ont ainsi été reléguées au second plan, de même que l'abaissement des prévisions de croissance par le FMI.



Outre-Atlantique, le marché a bien accueilli les résultats de JPMorgan (3%), Citigroup (+1.4%), Wells Fargo (+1.7%) et Johnson & Johnson (+1.6%). Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.89% à 27025 points, le S&P500 a gagné 1% à 2996 points et le Nasdaq100 1.28%.



Ce matin, le CAC40 devrait toutefois céder du terrain, comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.1%, après que la Chambre des représentants US a voté un texte soutenant le mouvement anti-establishment à Hong Kong, décision vivement critiquée par Pékin. D'un point de vue technique, la dynamique reste positive au-dessus des 5665 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 5600 points comme premier objectif. A la hausse, la zone de résistance des 5720/5750 points que l'on retrouve en données journalières et hebdomadaires pourrait s'avérer difficile à franchir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

