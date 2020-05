Repli initial de 0.3% dans le sillage de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 20/05/2020 | 08:25

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4420 PTS/ 4536 PTS

Après un bond de 5.16% lundi, sur fond d'espoirs d'un remède contre le Covid-19, le CAC40 a marqué une pause hier et terminé en repli de 0.89% à 4458 points.

Le secteur automobile a été particulièrement malmené (Renault -10.8%, Peugeot -5.6%) alors que les immatriculations de voitures particulières neuves dans l'Union européenne ont chuté de 76.3% en avril, comparé à avril 2019. Les indices américains ont également cédé du terrain, réagissant en fin de séance à un article de 'Stat News' évoquant la fragilité des résultats présentés par le laboratoire Moderna. Le Dow Jones a terminé en repli de 1.59% à 24206 points, le S&P500 a cédé 1.05% à 2922 points et le Nasdaq100 0.36%.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance en repli de 0.3%. En données horaires, pas de changement, on continuera de surveiller la sortie des 4420/4536 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le bas de cette zone militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 4350 points puis 4300 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 RENAULT 17.312 2.22% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 46.39 1.00% DANONE 61.86 0.06% SANOFI 86.87 0.03% VIVENDI SE 19.35 -1.15% CARREFOUR 12.305 -1.28% ARCELORMITTAL 8.457 -1.55% BNP PARIBAS 27.79 -1.98% TECHNIPFMC PLC 6.98 -6.81% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.