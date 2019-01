Reprise en V-bottom Envoyer par e-mail :

Les incertitudes politiques persistantes en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que les prochaines publications trimestrielles devraient être déterminantes et sources de volatilité.



Graphiquement, le CAC40 est en phase de reprise technique, depuis son plus bas de fin décembre sous les 4600 points. En données journalières, la dynamique est désormais haussière au-dessus des 4810 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours. La zone des 5030/5050 points (moyenne mobile à 100 jours) pourrait constituer un fort obstacle pour la continuation de la tendance court terme. Son franchissement ouvrirait la voie aux 5140 points. Dans le cas contraire, un retour sur les 4810 points serait alors envisagé. Porté par l'arrêt du "shutdown" aux Etats-Unis, des publications de sociétés globalement qualitatives et une politique monétaire américaine qui tend à devenir plus accommodante, se voulant patiente avant le prochain resserrement monétaire, le CAC40 a étendu son mouvement de rattrapage initié en début d'année. L'indice parisien s'inscrit désormais en hausse de plus de 5% depuis le 1er janvier, grâce notamment au fort rebond des valeurs automobiles, sur fond d'espoir d'une résolution du conflit commercial sino-américain. Le secteur des technologiques, malmené fin 2018, n'est pas en reste, et a également retrouvé l'engouement des opérateurs.Les incertitudes politiques persistantes en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que les prochaines publications trimestrielles devraient être déterminantes et sources de volatilité.Graphiquement, le CAC40 est en phase de reprise technique, depuis son plus bas de fin décembre sous les 4600 points. En données journalières, la dynamique est désormais haussière au-dessus des 4810 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours. La zone des 5030/5050 points (moyenne mobile à 100 jours) pourrait constituer un fort obstacle pour la continuation de la tendance court terme. Son franchissement ouvrirait la voie aux 5140 points. Dans le cas contraire, un retour sur les 4810 points serait alors envisagé.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.