Reprise fébrile en Europe

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4990 PTS/ 5080 PTS



Les initiatives restent néanmoins limitées, le CAC40 ayant très nettement réduit son avance depuis ce matin. Celui-ci s'inscrit désormais en timide hausse de 0.23% à 5045 points.



Outre-Atlantique, les contrats futures présagent d'un repli initial de 0.3%.



Du côté des statistiques, seule la production industrielle américaine sera dévoilée à 15h15, le consensus table sur +0.2%. En Europe, l'indice des prix à la consommation est ressorti conforme aux attentes (2.2%).



En données horaires, pas de changement majeur, la dynamique est baissière sous les 5080 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Seul le dépassement de ce niveau militerait pour une reprise de plus forte ampleur en direction des 5105/5130 points.

