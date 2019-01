Reprise technique au début des trimestriels Envoyer par e-mail :

Les opérateurs nourrissent l'espoir d'avancées significatives sur la question commerciale et gardent les yeux rivés sur la saison des résultats trimestriels qui vient de débuter.

En dépit de révisions baissières des perspectives bénéficiaires des sociétés depuis octobre dernier, les analystes tablent toujours sur une hausse de plus de 14% des bénéfices des sociétés du S&P500 au T4 2018 et de l'ordre de +6% des valeurs européennes, bien loin des 16.6% du T4 2017. Les perspectives sont suivies de près et les prochaines semaines devraient être volatile.



Graphiquement, le CAC40 est en phase de reprise depuis fin décembre, conservant pour le moment un biais positif en données journalières au-dessus des 4740 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 jours qui se retourne à la hausse. L'objectif reste fixé à 4925 points mais le sens de sortie des 4740/4925 points devrait être déterminant.

