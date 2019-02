Résilience à la baisse Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 28/02/2019 | 11:48

Opinion : Positive au dessus de 5180 PTS

Objectif de cours : 5240 PTS





Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 du PIB américain du 4ème trimestre et des inscriptions au chômage, puis à 15h45, de l’indice PMI de Chicago.



Techniquement, en données horaires, aucune faille ne vient fragiliser le parcours de l’indice parisien. Certes, la stabilité perdure mais elle s’inscrit dans un schéma de consolidation légitime. Le passage sous la moyenne mobile 20 et 50 heures fut bref et une relance en direction des 5240 points parait s’imposer. Cela constituera le challenge des prochaines heures.

Il faudrait un passage sous les 5181 points, en clôture "jour", pour affaiblir le mouvement actuel, ouvrant ainsi la voie à une extension baissière vers 5140 points.

Les valeurs parisiennes affichent une vraie résilience à la baisse. En effet, malgré une ouverture en baisse, le CAC40 regagne du terrain progressivement pour se positionner à mi-séance en léger repli de 0.16%. Les titres Vivendi (3.5%) et Carrefour (3%) dominent le palmarès des performances. Le premier, pour les rumeurs de cession de 50% du capital d’UMG et le second pour une révision haussière de ses objectifs.Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 du PIB américain du 4ème trimestre et des inscriptions au chômage, puis à 15h45, de l’indice PMI de Chicago.Techniquement, en données horaires, aucune faille ne vient fragiliser le parcours de l’indice parisien. Certes, la stabilité perdure mais elle s’inscrit dans un schéma de consolidation légitime. Le passage sous la moyenne mobile 20 et 50 heures fut bref et une relance en direction des 5240 points parait s’imposer. Cela constituera le challenge des prochaines heures.Il faudrait un passage sous les 5181 points, en clôture "jour", pour affaiblir le mouvement actuel, ouvrant ainsi la voie à une extension baissière vers 5140 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VIVENDI 25.44 4.31% CARREFOUR 17.995 2.51% BNP PARIBAS 44.775 1.30% PUBLICIS GROUPE 48.55 1.25% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 26.755 0.73% TECHNIPFMC 19.585 -1.19% STMICROELECTRONICS 14.495 -1.26% VALEO 27.77 -1.59% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 141.2 -1.78% ENGIE 13.52 -2.73% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.