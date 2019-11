Retour à l'équilibre avant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 29/11/2019 | 11:19

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5885 PTS/ 5945 PTS

Après une ouverture en territoire négatif, dans le sillage des places asiatiques et des menaces de représailles de Pékin (suite à la promulgation par D. Trump d’une loi soutenant le mouvement prodémocratie à Hong Kong), le CAC40 a rapidement réduit ses pertes. L’indice parisien flirte désormais avec l’équilibre dans l’attente du retour de Wall-Street.

La bourse de New York, fermée hier pour Thanksgiving, ne réouvrira ses portes aujourd’hui que pour une demie séance. Sur le plan macroéconomique, en zone euro, l’indice CPI est ressorti à +1% (consensus 0.8%) et le taux de chômage inchangé, à +7.5%. Aucune statistique ne sera dévoilée cet après-midi. Les contrats futures américains présagent pour le moment d’une baisse initiale de l’ordre de 0.3%. Techniquement, le CAC40 a rallié ce matin le seuil des 5885 points avant de revenir à l’équilibre, poursuivant ainsi son mouvement de consolidation horizontale. On attendra toujours la sortie de 5885/5945 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PUBLICIS GROUPE 39.92 1.24% BOUYGUES 37.13 1.12% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 28.66 1.11% ENGIE 14.44 0.70% SODEXO 105.85 0.67% PEUGEOT 22.04 -0.90% CAPGEMINI SE 107.75 -0.97% MICHELIN 109.3 -1.40% SAINT-GOBAIN 36.685 -1.53% TECHNIPFMC 18.96 -2.77% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.