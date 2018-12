Retour à la case départ Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 05/12/2018 | 08:01

Opinion : Négative sous les 5045 PTS

Objectif de cours : 4945 PTS



Alors que la Chine a tenté de rassurer cette nuit, confirmant le moratoire de 90 jours et la volonté de progresser de manière constructive,

Parallèlement, la courbe des taux s'inverse aux Etats-Unis, présageant historiquement une récession dans les trimestres à venir. Il n'en fallait pas plus pour que les indices américains trébuchent, -3,1% pour le Dow Jones

-3,24% pour le S&P500 et -3,78% pour le Nasdaq100.



A Paris, l'indice CAC40 avait terminé en baisse de 0.82% à 5012 points hier, et celui-ci devrait ouvrir en gap baissier de plus de 1%, revenant ainsi dans la zone des 4950 points.



Graphiquement, le rebond de lundi est d'ores et déjà mis à mal. En données horaires, un biais baissier sera maintenu sous les 5045 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, à proximité des 4945/4950 points (clôture du 23 novembre), on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4915 points voire 4894 points, plus bas annuels. A peine 48h après l'annonce de la trêve sino-américaine, les places financières reviennent à la case départ, les opérateurs doutant que Washington et Pékin parviennent à un accord en 90 jours.Alors que la Chine a tenté de rassurer cette nuit, confirmant le moratoire de 90 jours et la volonté de progresser de manière constructive, D. Trump avait une nouvelle fois jeté le froid à Wall-Street menaçant de nouvelles sanctions si Pékin ne se pliait pas à ses exigences.Parallèlement, la courbe des taux s'inverse aux Etats-Unis, présageant historiquement une récession dans les trimestres à venir. Il n'en fallait pas plus pour que les indices américains trébuchent, -3,1% pour le Dow Jones-3,24% pour le S&P500 et -3,78% pour le Nasdaq100.A Paris, l'indice CAC40 avait terminé en baisse de 0.82% à 5012 points hier, et celui-ci devrait ouvrir en gap baissier de plus de 1%, revenant ainsi dans la zone des 4950 points.Graphiquement, le rebond de lundi est d'ores et déjà mis à mal. En données horaires, un biais baissier sera maintenu sous les 5045 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, à proximité des 4945/4950 points (clôture du 23 novembre), on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4915 points voire 4894 points, plus bas annuels.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ORANGE 14.79 0.41% ENGIE 12.365 0.12% SAINT-GOBAIN 31.05 -2.98% PUBLICIS GROUPE 49.26 -3.03% STMICROELECTRONICS 12.88 -3.34% PEUGEOT 18.665 -3.44% TECHNIPFMC 20.31 -3.47% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.