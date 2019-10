Retour à proximité des records annuels Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5705 PTS

La bourse de Paris a débuté la séance sur une note positive, profitant des espoirs d’un accord sur le Brexit et ce, malgré les incertitudes persistantes sur le commerce entre la Chine et les Etats-Unis.

Les initiatives restent néanmoins limitées alors que débute aujourd’hui la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis, avec les publications de Johnson & Johnson, JPMorgan, Goldman Sachs et Citigroup.



Du côté des statistiques, l’indice Zew allemand est ressorti à -22.8 contre -27 attendu. Aucune statistique ne sera publiée en deuxième partie de séance.



Techniquement, l'indice revient à proximité de ses records annuels et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 5600 points, plus bas d'hier. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5530 points. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 1.05% 5702.05 19.76% GOLDMAN SACHS GROUP INC. 0.31% 206.46 23.21%

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

