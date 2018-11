Retour au-dessus des 5000 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4960 PTS

Objectif de cours : 5025 PTS





Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de la seconde estimation du PIB américain pour le troisième trimestre (+3.6% attendu) ainsi que de la balance commerciale. A 16h, seront dévoilés les ventes de logements neufs, anticipées à 583K et l'indice manufacturier de Richmond (consensus 16), avant les stocks pétroliers à 16h30.

Jerome Powell s'exprimera également à 18h.



D'un point de vue technique, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale et devra désormais déborder les 5025 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5060/5080 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

