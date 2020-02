Retour au-dessus des 5300 points avant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 28/02/2020 | 11:40

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5242 PTS/ 5364 PTS

La bourse de Paris a ouvert en large gap baissier ce matin, perdant jusqu'à 4.6%, avant de redresser légèrement la barre pour s'inscrire désormais en baisse de 3.11% à 5324 points. La propagation du coronavirus et son impact économique incitent les opérateurs à se désengager des actifs risqués, d'autant plus avant les indices PMI chinois demain, puis européens lundi.

Outre-Atlantique, les contrats futures américains reculent de 1.8%.



Du côté des statistiques, les dépenses et revenus des ménages, les stocks des grossistes seront publiés à 14h30 puis l'indice PMI de Chicago à 15h45 et l'indice du Michigan à 16h. Graphiquement, la dynamique reste négative en données horaires sous les 5421 points, plus bas de la veille. A court terme, le sens de sortie des 5242/5364 points devrait donner une indication sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.