Retour dans le rouge

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5026 PTS/ 5130 PTS



L'indice CAC40 est désormais en baisse de 0.43% à 5046 points et les contrats futures américains s'inscrivent en timide hausse de 0.1%.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des ventes au détail, de l'indice PhillyFed, de l'indice Empire State manufacturier, des prix à l'importation ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage. A 16h, seront dévoilés les stocks des entreprises puis à 17h, les stocks pétroliers.

Jerome Powell s'exprimera aussi à 17h30.



En données horaires, pas de changement, on continuera de suivre de près la sortie des 5026/5130 points.



Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.