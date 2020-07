Retour dans le vert avant la reprise du sommet européen Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5007 PTS/ 5145 PTS

Dans l'attente de l'issue du sommet européen, qui devait initialement prendre fin samedi, la bourse de Paris a ouvert en territoire négatif ce matin dans une logique de prudence. Le CAC40 est néanmoins rapidement repassé dans le vert, affichant désormais un gain de 0.1% à 5074 points.

Les contrats Futures américains sont également proches de l'équilibre.



Sur le plan macroéconomique, aucun chiffre n'est attendu en deuxième partie de séance. L'attention devrait rester focalisée sur les négociations européennes au sujet du vaste plan de relance. En données horaires, pas de réel changement, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale, ne montrant pas de réel signe de faiblesse. A court terme, il faudra attendre la sortie des 5007/5145 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

