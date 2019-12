Retour des craintes sur le commerce et la croissance Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 02/12/2019 | 16:50

Pour la première fois depuis début octobre, l’Europe montre quelques signes de fébrilité alors que l’accord commercial de phase 1 entre Washington et Pékin tarde à venir. Les opérateurs ont effectué quelques prises de bénéfices, avec le regain de tensions liées à la promulgation d’une loi soutenant les manifestants pro-démocratie de Hong-Kong. Cette annonce qui agace profondément Pékin, menace la pérennité des négociations commerciales, la Chine ayant évoqué de possibles représailles. Les opérateurs ont également réagi aux nouvelles annonces américaines de réinstaurer les droits de douane sur l’aluminium et l’acier pour le Brésil et l’argentine ainsi qu’à la publication de l’ISM manufacturier américain moins bon que prévu (48.1 contre 48.3 le mois dernier). Décembre commence donc sur une consolidation légitime, après plus de 10% de repris pour les grands indices depuis octobre. La volatilité pourrait ressurgir à tout moment, au gré des annonces concernant le commerce ou la croissance mondiale…



Graphiquement, le CAC40 montre des signes de faiblesse, enfonçant la zone de soutien des 5830 points. Cette première indication baissière suggère l’amorce d’une consolidation de plus forte ampleur en direction des 5700 points dans un premier temps voire 5630 points par extension, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 jours.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC 18.86 0.11% L'ORÉAL 251.7 -2.71% AIRBUS SE 129.78 -2.71% CAPGEMINI SE 104.35 -2.79% AIR LIQUIDE 119.6 -2.80% ESSILORLUXOTTICA 136.4 -3.26% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.