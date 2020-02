Retour des craintes sur le coronavirus Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 6109 PTS

Objectif de cours : 6000 PTS

Après s'être hissé hier à quelques points de son record annuel, rassuré par le ralentissement de la propagation du coronavirus, le CAC40 est en proie à des prises de bénéfices ce matin, dans un contexte de retour de l'aversion au risque.

Les autorités sanitaires chinoises ont modifié leurs méthodes de diagnostic et ont recensé 14840 nouveaux cas en 24h (2015 cas la veille), et 242 décès supplémentaires, soit 1355 au total.

Avec la plupart de ses composantes dans le rouge, l'indice parisien recule désormais de 1.01% à 6043 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.7%. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 (consensus 210K) ainsi que de l'indice CPI, anticipé en hausse de 0.2%.



Graphiquement, le CAC40 amorce une consolidation. Seul l'enfoncement des 6000 points militerait pour des dégagements plus prononcés en direction des 5960 points

