Retour des tensions commerciales

Les opérateurs réduisent ainsi leur exposition sur les actifs à risque, après un rallye haussier de quatre mois, suite au regain de tensions sur le front du commerce international.

Malgré la reprise des négociations entre la Chine et les Etats-Unis, D. Trump a indiqué que les barrières douanières portant sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés, allaient passer de 10 à 25% dès le 10 mai. Une enveloppe additionnelle, représentant 325 milliards de dollars annuels, sera surtaxée prochainement. La Maison Blanche a ainsi jugée que les tractations étaient trop longues et que la Chine tentait de revenir sur certains engagements, de quoi raviver les craintes des opérateurs.



Graphiquement, après avoir frôlé ses plus hauts de 2018, le CAC40 subit de plein fouet les prises de bénéfices. La première zone de soutien est située vers 5350 points, borne basse d'un gap laissé ouvert dernièrement mais l'enfoncement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5260/5210 points, zone de cours datant de fin mars. La volatilité devrait demeurer importante dans les séances à venir. Après avoir inscrit de nouveaux records annuels mi-avril au-délà des 5600 points, grâce à la perspectives d'une poursuite des politiques monétaires accommodantes des banques centrales et des publications de sociétés globalement bien accueillies, le CAC40 est en proie à quelques prises de bénéfices.Les opérateurs réduisent ainsi leur exposition sur les actifs à risque, après un rallye haussier de quatre mois, suite au regain de tensions sur le front du commerce international.Malgré la reprise des négociations entre la Chine et les Etats-Unis, D. Trump a indiqué que les barrières douanières portant sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés, allaient passer de 10 à 25% dès le 10 mai. Une enveloppe additionnelle, représentant 325 milliards de dollars annuels, sera surtaxée prochainement. La Maison Blanche a ainsi jugée que les tractations étaient trop longues et que la Chine tentait de revenir sur certains engagements, de quoi raviver les craintes des opérateurs.Graphiquement, après avoir frôlé ses plus hauts de 2018, le CAC40 subit de plein fouet les prises de bénéfices. La première zone de soutien est située vers 5350 points, borne basse d'un gap laissé ouvert dernièrement mais l'enfoncement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5260/5210 points, zone de cours datant de fin mars. La volatilité devrait demeurer importante dans les séances à venir.

