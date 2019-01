Retour en territoire négatif Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 11/01/2019 | 11:38

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4759 PTS/ 4843 PTS

Malgré l'annonce d'une reprise des négociations sino-américaines, le CAC40 est repassé dans le rouge, pénalisé notamment par les valeurs automobiles, à l'image de Valeo (-6.4%), Michelin (-3.1%) ou Renault (-2.3%).

L'indice parisien cède actuellement 0.14% à 4799 points et les contrats futures américains affichent également un repli de 0.25%.

La prudence devrait rester de mise avant la publication à 14h30 de l'indice CPI aux Etats-Unis, anticipé en baisse de 0.1%.



Graphiquement, le CAC40 consolide horizontalement à proximité de ses récents points hauts. Il faudra désormais suivre de près la sortie des 4760/4840 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ORANGE 13.77 1.47% HERMÈS INTERNATIONAL 496.4 1.33% PEUGEOT 20.31 1.20% STMICROELECTRONICS 12.285 0.94% DANONE 62.08 0.52% RENAULT 55.34 -2.24% SAINT-GOBAIN 28.89 -2.40% MICHELIN 86.78 -2.73% VEOLIA ENVIRONNEMENT 17.72 -2.90% VALEO 25.37 -6.35% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.