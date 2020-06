Retour momentané de l'aversion au risque Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 25/06/2020 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4840 PTS/ 4960 PTS

La bourse de Paris a subi de lourds dégagements dans un contexte de retour de l'aversion au risque, les opérateurs s'inquiétant de l'augmentation du nombre de contaminations dans certains états américains. Après un début de séances hésitant aux Etats-Unis, les indices américains sont rapidement passés dans le rouge, et le CAC40 a finalement terminé en forte baisse de 2.92% à 4871 points, avec toutes ses composantes dans le rouge.



Wall-Street a également terminé en nette baisse, affectée également par les craintes de dégradation des relations commerciales avec l'Europe, D. Trump envisageant d'imposer pour 3.1 milliards d'euros de sanctions douanières supplémentaires sur les importations de produits européens.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 2.72% à 25445 points, le S&P500 a cédé 2.59% à 3050 points et le Nasdaq100 2.03%.



Ce matin, le marché parisien est attendu sur une note hésitante.



En données horaires, la tendance est baissière sous les 4960 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La zone des 4840 points devra désormais susciter quelques achats à bon compte, sous peine d'accentuation du mouvement en direction des 4800/4750 points, voire 4700 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.