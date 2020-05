Retour rapide de l'aversion au risque Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 14/05/2020 | 15:56

Les places financières ont fortement rebondi ces dernières semaines, portées par l'espoir d'un redémarrage de l'activité avec la fin du confinement dans plusieurs pays. L'aversion au risque a néanmoins resurgi brutalement, les opérateurs redoutant une nouvelle vague de contaminations.

D'autres facteurs sont également venus dégrader le climat ambiant : le regain de tensions commerciales entre Pékin et Washington, mais aussi la Fed qui a douché les espoirs de taux négatifs. La Réserve Fédérale estime par ailleurs que la reprise pourrait être plus lente que prévu et que le chômage de longue durée risquait de se renforcer.



Les indices ont ainsi rapidement rechuté, à l'image du CAC40 qui revient à proximité de la zone charnière des 4150 points, après avoir frôlé les 4700 points fin avril. Sur les 5 dernières jours, certains secteurs ont été particulièrement chahuté, comme les minières, les pétrolières et les bancaires.

En données journalières, le seuil des 4150 points devra de nouveau jouer son rôle, sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en cours en direction des 4000 pointsn, ultime rempart avant les plus bas de mars. La volatilité devrait perdurer dans les séances à venir, avec la dégradation des perspectives économiques.









Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.