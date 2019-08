Retour sur la borne basse Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 15/08/2019 | 08:12

Opinion : Négative sous les 5300 PTS

Objectif de cours : 5230 PTS



Les craintes sur la capacité de la Chine à maintenir son niveau de croissance ont perturbé les investisseurs, qui ont préféré vendre tout au long de la séance.



Les scores sont sévères pour certaines valeurs. Arcelormittal, meilleure performance mardi, tombe cette fois-ci de 7%, ainsi que TechnipFMC (-6.3%) entraînée par la baisse du pétrole.



Aujourd’hui, en ce jour férié, la bourse restera ouverte et le peu d’investisseurs présents regarderont du côté des Etats-Unis où sera publié un déluge d'annonces macroéconomiques. Tout d'abord, à 14h30, les ventes de détail, l'indice PhillyFed, la productivité, les inscriptions au chômage et l’indice de l’Empire State, puis à 15h15, la production industrielle ainsi que l’utilisation des capacités de production. A Paris, à quelques minutes de l'ouverture, se dégage une petite hausse de 0,2%.



Graphiquement, en données horaires, la cassure des 5300 points a donc permis d’aller tester les 5230 points. Le consensus vendeur s’est intensifié au fil des heures pour perdre depuis l’ouverture plus de 130 points, soit la plus grande bougie « daily » baissière depuis mars dernier. Le maintien des cours au-dessus de la ligne des 5230 points est impératif, sinon les risques d'aller chercher une autre cible inférieure (5156 points) demeuraient probables.



La journée se déroula à sens unique hier, avec une ouverture au plus haut et une dégradation continue des cours, pour finir au plus bas à 5230 points.Les craintes sur la capacité de la Chine à maintenir son niveau de croissance ont perturbé les investisseurs, qui ont préféré vendre tout au long de la séance.Les scores sont sévères pour certaines valeurs. Arcelormittal, meilleure performance mardi, tombe cette fois-ci de 7%, ainsi que TechnipFMC (-6.3%) entraînée par la baisse du pétrole.Aujourd’hui, en ce jour férié, la bourse restera ouverte et le peu d’investisseurs présents regarderont du côté des Etats-Unis où sera publié un déluge d'annonces macroéconomiques. Tout d'abord, à 14h30, les ventes de détail, l'indice PhillyFed, la productivité, les inscriptions au chômage et l’indice de l’Empire State, puis à 15h15, la production industrielle ainsi que l’utilisation des capacités de production. A Paris, à quelques minutes de l'ouverture, se dégage une petite hausse de 0,2%.Graphiquement, en données horaires, la cassure des 5300 points a donc permis d’aller tester les 5230 points. Le consensus vendeur s’est intensifié au fil des heures pour perdre depuis l’ouverture plus de 130 points, soit la plus grande bougie « daily » baissière depuis mars dernier. Le maintien des cours au-dessus de la ligne des 5230 points est impératif, sinon les risques d'aller chercher une autre cible inférieure (5156 points) demeuraient probables.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PERNOD RICARD 156.85 1.49% VEOLIA ENVIRONNEMENT 21.84 1.06% SAFRAN 125.3 1.05% SODEXO 99.66 0.71% BNP PARIBAS 39.6 0.71% TECHNIPFMC 20.41 -1.54% CARREFOUR 15.14 -1.59% CAPGEMINI 103.55 -1.66% RENAULT 47.805 -1.92% PEUGEOT 18.885 -1.92% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.