Retour sur les 4950 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 11/08/2020 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4850 PTS/ 4950 PTS

L’optimisme lié aux décrets de D. Trump en faveur des Américains en situation précaire est resté plus que contenu sur les places financières hier, à l’image du CAC40 qui a clôturé en légère hausse de 0.41% à 4909 points.

L’ouverture en ordre dispersé des indices américains a notamment freiné le courant acheteur en Europe, d’autant plus avec la persistance des tensions géopolitiques, la Chine ayant répliqué aux sanctions américaines.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, les valeurs cycliques continuant de progresser au détriment des valeurs technologiques. Le Dow Jones s'octroie une septième séance consécutive de hausse, avec un gain de 1.3% à 27791 points, grâce à Apple (+1.5%) et Boeing (+5.5%). Le S&P500 a gagné 0.27% à 3360 points, revenant à moins de 1% de son record absolu, mais le Nasdaq100 recule de 0.49%.



Aujourd'hui, dans l'attente de l'indice Zew et de l'inflation aux Etats-Unis, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.9%, sur fond de rumeurs d'avancées des négociations au Congrès.



Techniquement, l'indice pourrait de nouveau tester aujourd'hui la zone des 4950 points qui fait barrage depuis le début du mois. Au-dessus de ce niveau, les objectifs seraient alors fixés vers 4977 points puis 5019 points, bornes d'un gap laissé ouvert le 24 juillet dernier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 47.975 8.37% THALES 71.6 7.06% ACCOR 25.27 6.67% PEUGEOT SA 15.6 5.83% AIRBUS SE 76.18 5.72% WORLDLINE 71.18 -0.53% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.