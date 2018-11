Sans orientation avant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4970 PTS/ 5020 PTS



Le CAC40 s'inscrit actuellement en baisse de 0.16% à 4987 points (contre un plus haut à 5013 points) et Wall-Street devrait ouvrir en repli de 0.3%.



Du côté des statistiques, l'indice Case Shiller sera publié à 15h puis de l'indice du Conference Board à 16h.



D'un point de vue technique, la configuration reste inchangée. On attendra la sortie des 4970/5020 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le haut de cette zone confirmerait le mouvement de reprise et supposerait un retour rapide vers les 5060 points.

