Sans orientation en attendant la Fed

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5485 PTS/ 5560 PTS



Exception faite de Cap Gemini (+2.5%) et Air Liquide (+0.8%) dont les publications ont été bien accueillies, toutes les composantes de l’indice parisien ont terminé en territoire négatif.

Les valeurs bancaires figuraient en outre parmi les plus forts replis, dans la perspective d’une baisse des taux aux Etats-Unis. Société Générale a perdu 3.7%, Crédit Agricole 2.8% et BNP Paribas 2.6%.

Le CAC40 a quant à lui terminé en baisse de 1.61% à 5511 points.



Les indices américains ont également cédé du terrain, après les propos de D. Trump exhortant Pékin à ne pas attendre les présidentielles de 2020 pour conclure un accord avec les Etats-Unis. Il a également indiqué "ne voir aucun signe" pour l'instant d’achat de produits agricoles par la Chine.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.09% à 27198 points, le S&P500 a perdu 0.26% et le Nasdaq100 0.46%.



Après la clôture, Apple a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, le titre gagnait plus de 3% dans les échanges électroniques. Aujourd’hui, le CAC40 est attendu sans réelle tendance, les indices PMI chinois étant globalement dans le consensus.



