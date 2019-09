Sans orientation franche à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5580 PTS/ 5620 PTS



Le rapport mensuel sur l'emploi américain n'a finalement pas eu d'impact malgré des créations d'emplois nettement sous les attentes (130K contre 163K attendu). Le taux de chômage est resté inchangé à 3.7% et le salaire horaire progresse légèrement plus que prévu à +0.4%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé sur une note hésitante, le Dow Jones a gagné 0.26% à 26797 points, le S&P500 a progressé de 0.09% à 2979 points alors que le Nasdaq100 a perdu 0.13%.



Alors que les opérateurs attendent impatiemment les annonces de la BCE jeudi, le CAC40 devrait débuter la semaine sur une note de prudence.

