Sans orientation franche à l'ouverture

Opinion : Négative sous les 5673 PTS

Objectif de cours : 5600 PTS

Porté par les espoirs d'une résolution du Brexit malgré le nouveau refus du parlement britannique à voter le dernier accord trouvé par Londres et Bruxelles, le CAC40 a démarré la semaine sur une note positive, avec un gain de 0.21% à 5648 points à la clôture.

Outre-Atlantique, la tendance a été soutenue par l'optimisme affiché dans le conflit commercial sino-américain, le conseiller économique, Larry Kudlow, ayant déclaré que les nouveaux droits de douane que Washington prévoit d'imposer en décembre sur les produits chinois pourraient être abandonnés si les négociations évoluent positivement.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.21% à 26828 points, alourdi par Boeing (-3.7%). Le S&P500 a gagné 0.69% à 3007 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.91%. Ce matin, le CAC40 est attendu non loin de l'équilibre, alors que Boris Johnson devrait une nouvelle fois tenter de faire valider son accord de Brexit.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 consolide horizontalement sans intensité. Nous maintenons pour le moment un biais baissier en données horaires sous les 5673 points mais le dépassement de ce niveau militerait pour un retour vers les records annuels.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

