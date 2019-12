Sans orientation franche à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5710 PTS/ 5815 PTS

Malgré des statistiques américaines globalement décevantes, la bourse de Paris a récupéré 1.27% à 5799 points hier, avec les nouveaux espoirs sur le commerce, D. Trump ayant affirmé que les négociations commerciales avec la Chine "se passaient très bien". Il avait néanmoins averti la veille qu'un accord avec Pékin risquait de ne pas intervenir avant la fin 2020.

La tendance a également été soutenue par le bond de plus de 3% du pétrole, avec la baisse surprise des stocks (-4.9M) et les anticipations d'une baisse de la production de l'OPEP.



Côté statistiques, l'ADP a fait état de seulement 67K créations d'emplois et l'ISM services aux Etats-Unis est ressorti à 53.9 contre 54.5 attendu, n'enrayant toutefois pas la hausse de Wall-Street. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.53% à 27650 points, le S&P500 a gagné 0.63% à 3113 points et le Nasdaq100 0.51%. Graphiquement, le CAC40 a amorcé une reprise technique sur le seuil des 5700 points et devrait ouvrir sans réelle tendance aujourd'hui. Le débordement des 5810/5815 points devrait ouvrir la voie aux 5855 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.