Sans orientation franche à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4335 PTS/ 4450 PTS

La bourse de Paris et les autres places européennes ont subi de lourds dégagements hier, rattrapapées par les craintes de récession, avec des statistiques en berne et des publications de sociétés mal acceuillies. La baisse des cours pétroliers a également pesé sur le moral des intervenants, le WTI étant brièvement passé sous les 20 $.

L'indice CAC40 a terminé en repli de 3.76% à 4353 points.



Les indices américains ont également cédé du terrain, alors que les ventes au détail ont chuté de 8.7%. L'indice Empire State manufacturier tombe à -78.2 et la production industrielle recule de 5.4%.

Du côté des résultats, JPMorgan a chuté de 4.9% et Citigroup de 5.6%.

A la clôture, le Dow Jones perdait 1.86% à 23504 points, le S&P500 2.2% à 2783 points et le Nasdaq100 1.15%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en légère hausse de 0.5%.

Graphiquement, l'indice parisien amorce un mouvement de consolidation après avoir tuttoyé les 4600 points. La zone des 4335 points devra désormais contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 4266 points dans un premier temps, borne haute d'un gap laissé ouvert en début de mois.

