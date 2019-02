Sans orientation franche avant les minutes de la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5140 PTS/ 5170 PTS



Les initiatives restent néanmoins limitées avant les minutes du FOMC ce soir à 20h, d'autant que les indices américains sont attendus en baisse de 0.1% cet après-midi.



Sur le plan macroéconomique, l'indice PPI a progressé de 0.4% en Allemage (-0.2% attendu). L'indice de confiance des consommateurs en zone euro sera publié à 16h et aucune statistique américaine n'est au programme.



Graphiquement, pas de changement, la tendance demeure haussière au-dessus des 5140 points. On continuera de surveiller la sortie des 5140/5170 points pour agir, la sortie par le haut de cette zone ayant échoué ce matin. Toujours portée par les espoirs d'un accord commercial entre Pékin et Washington, après les propos encourageants de D. Trump, la bourse de Paris se maintient dans le vert ce matin, affichant un gain actuel de 0.18% à 5169 points.Les initiatives restent néanmoins limitées avant les minutes du FOMC ce soir à 20h, d'autant que les indices américains sont attendus en baisse de 0.1% cet après-midi.Sur le plan macroéconomique, l'indice PPI a progressé de 0.4% en Allemage (-0.2% attendu). L'indice de confiance des consommateurs en zone euro sera publié à 16h et aucune statistique américaine n'est au programme.Graphiquement, pas de changement, la tendance demeure haussière au-dessus des 5140 points. On continuera de surveiller la sortie des 5140/5170 points pour agir, la sortie par le haut de cette zone ayant échoué ce matin.

