Stable à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4875 PTS/ 4930 PTS





Le secteur des semi-conducteurs a une fois de plus été malmené, avec l’avertissement sur résultats de Nvidia (-13.8%), affectée par la faiblesse de la demande en Chine et la publication de Caterpillar a également été sanctionnée (-7.6%). Le marché a, de plus, pâti de la baisse des cours pétroliers.



A la clôture, le CAC40 cédait 0.76% à 4888 points.

Les indices américains ont également perdu du terrain, à l’image du Dow Jones qui enregistre une perte de 0.84% à 24528 points. Le S&P500 a reculé de 0.78% à 2644 points et le Nasdaq100 signe la plus mauvaise performance, avec -1.33%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir sur une note stable.

