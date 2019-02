Stable à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5170 PTS/ 5205 PTS





Les indices américains ont quant à eux perdu du terrain, à la suite de plusieurs statistiques sous les attentes. L’indice Phillyfed est ressorti -4.1 (consensus 14.1), les commandes de biens durables n’ont progressé que de 1.2% (attentes 1.6%) et les ventes de logements existants sont ressorties à 4.94M alors que le marché anticipait 5.01M. Seuls l’indice Flash PMI services (56.2) et les inscriptions hebdomadaires au chômage (216K contre 228K attendu) ont surpris agréablement. Le DOW JONES a terminé en repli de 0.4% à 25851 points, le S&P500 a cédé 0.35% à 2775 points et le Nasdaq100 0.38%.



Aujourd’hui, la bourse de Paris devrait ouvrir sans réelle tendance.

En données horaires, la configuration reste inchangée. On continuera de surveiller la sortie des 5170/5205 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.



