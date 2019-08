Stable à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5230 PTS/ 5315 PTS



Après l'annonce de nouveaux droits de douanes sur les importations chinoises non taxées (10% à compter du 1er septembre), Pékin a répliqué en suspendant ses importations de produits agricoles américains. La Chine a par ailleurs laissé le yuan enfoncer le seuil clé de 7 pour un dollar pour la première fois depuis 2008, afin de contrer l'impact des tarifs douaniers.



Les indices américains ont également terminé en nette baisse, les opérateurs redoutant une poursuite de la surenchère et l'aggravation du conflit. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 2.9% à 25718 points, le S&P500 a cédé 2.98% et le Nasdaq100 3.6%.



Signe de détente, les autorités chinoises ont demandé mardi à leur banque centrale d'agir contre la baisse du yuan. La PBOC s'est exécutée en fixant un taux de change quotidien plus élevé que prévu et en plaçant des obligations à Hong Kong.

L'indice CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre ce matin.



