Stable à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5874 PTS/ 5931 PTS

Malgré un score négatif, la bourse de Paris a fait preuve de résilience sur la séance d’hier en limitant sa perte journalière à -0,21%. L’indice français évolue ainsi toujours à proximité de ses records annuels en dépit de la mise en garde de Trump, enclin à appuyer une nouvelle fois sur le levier des barrières tarifaires en cas de désaccord avec Pékin. Sur le front des sociétés, les valeurs défensives ont été recherchées à l’image des avancées d’EssilorLuxottica (+1.88%), de Danone (+1.48%) ou encore d’Air Liquide (+0.97%) et Veolia (+0.97%). Dans le bas du classement, Saint-Gobain a perdu 3,5% suite à l’annonce d’une acquisition d’ampleur, celle de l’américain Continental Building Products pour 1.4 milliard de dollars. Ce jour, les opérateurs prendront connaissance du PIB européen à 11h puis des prix à la production et des inscriptions au chômage aux Etats-Unis à 14h. Vers 8h30, les contrats à terme sur l'indice CAC 40 recule d'une poignée de points annonçant une ouverture en légère baisse de 0.09%. Graphiquement, en données horaires, la tendance demeure toujours solidement ancrée à la hausse. Les supports sont payés, à l'image de la bonne réaction des cours à l'approche des 5874 points. Tant que ce niveau sera conservé, le mouvement haussier ne sera pas contrarié. Il faudra toutefois déborder la résistance des 5930 points pour libérer un nouveau potentiel haussier en direction de la ligne symbolique des 6000 points.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 THALES 88.12 3.57% HERMÈS INTERNATIONAL 658.8 1.29% VINCI 101.65 1.04% ESSILORLUXOTTICA 139.15 0.94% SODEXO 106.95 0.90% RENAULT 44.5 -0.84% LEGRAND 71.46 -0.92% SANOFI 82.14 -1.00% MICHELIN 112.15 -1.10% ARCELORMITTAL 14.916 -1.92% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.